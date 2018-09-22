Сестра Майли Сайрус продает свои слезы

На что только не идут голливудские звезды, чтобы привлечь внимание фанатов! Сестра скандально известной певицы Майли Сайрус Ноа недавно выпустила новый мини-альбом, песни которого посвящены ее бывшему парню и расставанию с ним. В дополнение к музыкальному альбому желающие могут приобрести бутылочку со слезами Ноа, которые, по-видимому, она выплакала, когда горевала из-за разрыва с молодым человеком, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

"Здесь находятся 12 слез, которые выплакала Ноа Сайрус, когда грустила", - гласит надпись на пузырьке. Кроме того, на нем есть этикетка с предостережением:

"Употребление этих слез людьми не рекомендуется, потому что слезы обычно довольно соленые и это будет очень странно, если вы выпьете чьи-то слезы".

Угадайте, сколько стоит бутылочка слез не самой известной певицы?! 12 тысяч долларов!

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