Экстремальный юбилей Уилла Смита

Американский актер Уилл Смит экстремально отпраздновал свой 50-летний юбилей. Об этом сообщает Fox News.

Отмечается, что актер совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона. Речь идет о разновидности "тарзанки": Смит с обвязанными тросом ногами выпал в пропасть с вертолета на скорости до 120 км/ч.

Ранее сообщалось, что первый кадр со съемок продолжения фантастической кинофраншизы "Люди в черном" опубликовал у себя в твиттере корреспондент сайта Geeks WorldWide Кристофер Марк.