Экстремальный юбилей Уилла Смита
26 сентября 2018 08:59 128
Американский актер Уилл Смит экстремально отпраздновал свой 50-летний юбилей. Об этом сообщает Fox News.
Отмечается, что актер совершил банджи-прыжок в ущелье Гранд-Каньона. Речь идет о разновидности "тарзанки": Смит с обвязанными тросом ногами выпал в пропасть с вертолета на скорости до 120 км/ч.
Ранее сообщалось, что первый кадр со съемок продолжения фантастической кинофраншизы "Люди в черном" опубликовал у себя в твиттере корреспондент сайта Geeks WorldWide Кристофер Марк.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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