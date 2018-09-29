Всемирно известные актеры, угодившие в секту

Знаменитости, что в поисках утешения, любви и понимания, попали совсем не в те руки.

Умиротворение, любовь, просветление - запрещенные культы предлагают человеку то, что он так энергично ищет на протяжении всей своей жизни. Но на деле оказывается, что за красивой оберткой скрываются пугающие вещи. В такую ловушку попадают не только обычные люди, но и популярные личности.Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о знаменитостях, угодивших в секту.

Талгат Нигматулин

Отъявленный кинозлодей Талгат познакомился с псевдоученым Абаем Борубаевым в начале 1980-х.

Вдохновленный изотерическими речами и философией дзен-буддизма, актер вступил в секту нового знакомого "Четвертый Путь". К сожалению, помимо своего времени и денег, Талгат "отдал" сектантам и свою жизнь.

Вайнона Райдер

Красотка еще в детстве решила, что блистать на сцене - это ее. Подтолкнули девушку на такие мысли не кино и телешоу, а книги: детство актрисы прошло в секте "Радуга", где электроэнергия была под запретом.

Райдер была уверена, что глава секты вряд ли отпустит ее в Голливуд и попросту сбежала.

Роуз Макгоуэн

Детство Роуз прошло в совсем другой секте - "Дети Бога".

Кинодива на протяжении 10 лет была отрезана от реального мира, проводя в итальянской коммуне день за днем. Практиковать свободную любовь, как другие члены группы, Макгоуэн отказалась и тайно сбежала от своей "семьи" в Америку.

Том Круз

Шпион Голливуда Том Круз пополнил ряды саентологов в 1990 году. Актер уверяет, что обрел счастье среди других проповедников учения, но отношения с "непросветленными" явно не складываются: Том развелся со своей первой женой Мими Роджерс, позже бросил Кэти Холмс и отказался от их общей дочери.

Мишель Пфайффер

Юную Пфайффер в свою трясину затянула секта солнцеедов. Двадцатилетней девушке промыли мозги и порекомендовали заменить пищу воздухом и солнечным светом.

Все деньги молодой актрисы, естественно, жертвовались на "членские взносы". От скорой гибели Мишель спас ее будущий муж Питер Хортон.

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