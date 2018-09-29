Умер основатель группы Jefferson Airplane

Марти Балин, один из основателей рок-группы Jefferson Airplane, умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает портал TMZ со ссылкой на представителя музыканта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Семья Мартина Джерела Бухвальда (его настоящее имя) подтвердила его смерть, оказавшись от подробностей.

В январе 2016 года умер основатель Jefferson Airplane, певец и гитарист Пол Кантнер. Причиной смерти стали полиорганная недостаточность и септический шок - осложнения, вызванные пережитым им в марте прошлого года инфарктом. Музыканту было 74 года.

Пол Кантнер создал Jefferson Airplane вместе с вокалистом Марти Балином в 1965 году в Сан-Франциско. Международное признание музыкантам принес второй альбом Surrealistic Pillow, выпущенный в 1967 году, две их самые известные песни - "Somebody to Love" и "White Rabbit" - журнал Rolling Stone включил в список 500 величайших песен всех времен.

Jefferson Airplane стали одним из важнейших музыкальных коллективов психоделической революции 1960-х годов наряду с Grateful Dead и другими. Группа выступала на фестивале в Вудстоке в 1969 году, а также в Монтерее (1967) и Алтамонте (1969).

Группа вошла в Зал славы рок-н-ролла в 1996 году.

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