Против Кевина Спейси выдвинуто еще одно обвинение

29 сентября 2018 10:24

Мужчина массажист, который не пожелал называть свое имя, обвинил актера Кевина Спейси в нападении с целью сексуального насилия. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, массажист утверждает, что подвергся нападению со стороны Спейси в 2016 году.

Как отмечается, мужчина заявил, что Спейси напал на него, когда он делал ему массаж.

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