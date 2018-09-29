Против Кевина Спейси выдвинуто еще одно обвинение
29 сентября 2018 10:24 115
Мужчина массажист, который не пожелал называть свое имя, обвинил актера Кевина Спейси в нападении с целью сексуального насилия. Об этом сообщает The Hollywood Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
По данным издания, массажист утверждает, что подвергся нападению со стороны Спейси в 2016 году.
Как отмечается, мужчина заявил, что Спейси напал на него, когда он делал ему массаж.
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