Пол Маккартни написал книгу для детей

Британский рок-музыкант сэр Пол Маккартни заявил, что написал книгу для детей, повествующую о приключениях дедушки и его четверых внуков, произведение, как ожидается, поступит в продажу в сентябре 2019 года, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Я написал новую книгу для детей, с картинками. Она называется Hey Grandude. Почему? У меня восемь внуков и все они прекрасны", - заявил музыкант в видеоролике, опубликованном на его официальном аккаунте в Twitter. "Я хотел написать ее для дедушек во всем мире, чтобы у них было что почитать своим внукам перед сном", - добавил он.

Идея о создании книги пришла к музыканту после того, как один из его собственных внуков начал называть его Grandude ("Дедуля"). По его словам, книга рассказывает о приключениях дедушки, "который представляет дедушек во всем мире" и обладает волшебными способностями. Кроме того, у него четверо внуков, "которые его любят".

Как ожидается, книга с иллюстрациями канадской художницы Кэтрин Дерст выйдет в продажу в сентябре 2019 год в издательстве Penguin Books. Сейчас она доступна для предзаказа на сайте издательства. Ранее музыкант уже пробовал себя в роли писателя, в 2005 году в продаже появилась книга "Высоко в облаках", которую Маккартни написал в соавторстве с детским писателем Филипом Арда.

Сэр Джеймс Пол Маккартни родился 18 июня 1942 года в Ливерпуле. С 1960 по 1970 год он являлся басистом легендарной группы Beatles, после ухода из которой и до настоящего времени он занимается сольной музыкальной деятельностью. В марте 1997 года Маккартни был удостоен рыцарского звания за вклад в развитие музыки. В 2011 году, согласно опросу журнала Rolling Stone, Маккартни был признан одним из лучших бас-гитаристов всех времен.

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