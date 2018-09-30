Эффектная девушка Криштиану Роналду посетила суперматч "Ювентус" – "Наполи"
Вчера в Турине на "Ювентус Стэдиум" состоялся центральный матч седьмого тура чемпионата Италии - "Ювентус" принимал "Наполи". Хозяева поля одержали волевую победу со счетом 3:1. На гол Мертенса туринцы ответили дублем Манджукича и точным ударом Бонуччи. Звезда "Ювентуса" Криштиану Роналду не забил зато записал на свой счет две результативные передачи. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
На стадионе у португальца была личная поддержка - его невеста Джорджина Родригрес. Девушка пришла на стадион в вызывающем наряде с глубоким декольте.
Ранее в СМИ просочилась дата свадьбы Криштиану Роналду. По данным Correio de Manha, футболист и Джорджина Родригес должны были расписаться после чемпионата мира 2018 года. Однако мундиаль завершился в середине июля, а пара так и не оформила свои отношения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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