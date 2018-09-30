Вахтанг Кикабидзе рассказал о борьбе с раком мозга
30 сентября 2018 10:48 395
Актер Вахтанг Кикабидзе в эфире телепрограммы "Однажды" рассказал о борьбе с раком мозга и признался, что жив только благодаря своей жене. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишут "Аргументы недели".
Как отмечается, 37 лет назад жители Тбилиси даже приходили прощаться к дому актера, однако его жена Ирина отгоняла от дома "скорбящих".
"Если бы не Ирина, меня бы и в живых сейчас не было. Всегда, когда у меня были критические ситуации, она была рядом, как скала", - признался Кикабидзе.
Также актер рассказал о своем состоянии во время болезни.
"Меня как будто молотком снизу по черепу ударили. Я упал. Потерял ориентацию. Положили в больницу. Там ложку не мог держать, стоять не мог, падал все время", - добавил Кикабидзе.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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