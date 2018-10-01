Гвинет Пэлтроу подтвердила информацию о своем замужестве
Американская актриса Гвинет Пэлтроу подтвердила информацию о своем замужестве в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фотографию с обручальными кольцами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Ранее журнал People сообщил, что 46-летняя актриса вышла замуж замуж за американского сценариста, продюсера и режиссера Брэда Фэлчака.
"Я в восторге от всего!... Раньше у меня никогда не было свадьбы", - сообщила Пэлтроу журналу.
По данным издания, на церемонии в Ист-Энде Лонг-Айленда на юге штата Нью-Йорк присутствовали актер Джерри Сайнфелд, кинорежиссер Стивен Спилберг, актриса Камерон Диас и ее муж гитарист Бенджи Мэдден.
Журнал сообщает, что пара объявила о своей помолвке в январе после трехлетних отношений.
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