Американская актриса Гвинет Пэлтроу подтвердила информацию о своем замужестве в своем аккаунте в Instagram, опубликовав фотографию с обручальными кольцами, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Ранее журнал People сообщил, что 46-летняя актриса вышла замуж замуж за американского сценариста, продюсера и режиссера Брэда Фэлчака.

"Я в восторге от всего!... Раньше у меня никогда не было свадьбы", - сообщила Пэлтроу журналу.

По данным издания, на церемонии в Ист-Энде Лонг-Айленда на юге штата Нью-Йорк присутствовали актер Джерри Сайнфелд, кинорежиссер Стивен Спилберг, актриса Камерон Диас и ее муж гитарист Бенджи Мэдден.

Журнал сообщает, что пара объявила о своей помолвке в январе после трехлетних отношений.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook