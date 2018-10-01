Звезду «Интернов» разыскивает полиция

Актера Илью Глинникова разыскивает полиция. Об этом стало известно Mash, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

По информации Telegram-канала, в начале сентября актер, наиболее известный исполнением роли Глеба Романенко в сериале "Интерны", приехал на своем автомобиле "Инфинити" на одну из заправок ТНК, заправился на 3200 рублей и уехал, не заплатив.

После этого сотрудник АЗС обратился в полицию, которая уже в течение месяца разыскивает артиста.

Кроме роли в "Интернах" 34-летний Глинников известен игрой в таких фильмах и сериалах, как "Клуб", "Универ", "Первая любовь", "Туман", "Залетчики", "В спорте только девушки", "Любовь с ограничениями" и "Крыша мира".

На прошлой неделе стало известно, что в обмане подозревают Данаю Пригожину, дочь музыкального продюсера Иосифа Пригожина. Уроженка города Курильска Светлана Пушкарева заявила, что заказала в ее интернет-магазине платье, заплатила за наряд более девяти тысяч рублей, а заказ так и не пришел.

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