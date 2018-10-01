Ройа презентовала тизер нового клипа на песню «Afaki» - ВИДЕО - ФОТО

Заслуженная артистка Ройа Айхан в ближайшие дни презентует новый клип на песню "Afaki".

Как сообщает Day.Az, певица анонсировала выход нового клипа на своей странице в Instagram, представив тизер на ранее нигде не звучавшую песню.

Подробностей о клипе звезда пока не разглашает.

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