Звезда "Чудо-женщины" сыграет в продолжении фильма "Убийство в "Восточном экспрессе"

Просле премьеры фильма "Убийство в "Восточном экспрессе" режиссер Кеннет Брана пообещал снять продолжение истории. Теперь стало известно, что звезда "Чудо-женщины" Галь Гадот составит компанию Кеннету Бране в детективном фильме "Смерть на Ниле". Актриса сыграет ведущую роль в новой адаптации романа Агаты Кристи. Об этом сообщил сайт Deadline, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Отметим, что "Смерть на Ниле" станет продолжением прошлогоднего фильма "Убийство в "Восточном экспрессе", в котором детектив Эркюль Пуаро будет расследовать убийство во время шикарного круиза по реке Нил. Но как только он составляет список подозреваемых, несколько из них вскоре сами становятся жертвами убийцы, что лишь усугубляет тайну.

В образе Пуаро на экраны вернется Брана, который также будет режиссером фильма. Героиню Гадот зовут Линнет Риджуэй Дойл, и она будет богатой наследницей.

Адаптацией романа Кристи занимается известный сценарист Майкл Грин, который был номинирован на "Оскар" за сценарий к "Логану".

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook