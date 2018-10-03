Ройа презентовала новый клип для турецкого музыкального рынка - ВИДЕО

3 октября 2018 11:49

Заслуженная артистка Ройа продолжает успешно покорять турецкий шоу-бизнес.

Очередным клипом, снятым певицей для турецкого музыкального рынка, стало презентованное вчера на одном из крупнейших турецких музыкальных YouTube каналов "Poll Production" видео на песню "Afaki".

Как сообщает Day.Az, автором музыки и слов песни является Огуз Йылмаз.

Режиссер клипа "Afaki" - Орджун Мутлу, сотрудничающий с самыми популярными турецкими артистами.

Примечательно, что съемки клипа проходили в Стамбуле в здании приюта для сирот имени Святого Джозефа, являющемся исторической достопримечательностью.

Нажмите на видео для просмотра:
Röya - Afaki - (Official Video)

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