Ройа презентовала новый клип для турецкого музыкального рынка - ВИДЕО
3 октября 2018 11:49 257
Заслуженная артистка Ройа продолжает успешно покорять турецкий шоу-бизнес.
Очередным клипом, снятым певицей для турецкого музыкального рынка, стало презентованное вчера на одном из крупнейших турецких музыкальных YouTube каналов "Poll Production" видео на песню "Afaki".
Как сообщает Day.Az, автором музыки и слов песни является Огуз Йылмаз.
Режиссер клипа "Afaki" - Орджун Мутлу, сотрудничающий с самыми популярными турецкими артистами.
Примечательно, что съемки клипа проходили в Стамбуле в здании приюта для сирот имени Святого Джозефа, являющемся исторической достопримечательностью.
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