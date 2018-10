Умер британский звукорежиссер, работавший с Beatles

Британский звукорежиссер Джефф Эмерик, наиболее известный по своей работе с легендарной группой Beatles, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщает журнал Variety со ссылкой на его менеджера, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня около двух часов я возвращался из Аризоны в Лос-Анджелес, чтобы забрать Джеффа, мы хотели привезти несколько "золотых пластинок" и платиновых дисков на наше шоу в Тусоне. Когда он говорил по телефону, у него возникли некоторые осложнения, и он бросил трубку. Я позвонил 911, но они приехали к нему, когда было уже слишком поздно. У Джеффа долгое время были проблемы с сердцем, у него был кардиостимулятор", - сказал изданию менеджер звукорежиссера Уильям Забалета.



Английский звукорежиссер, музыкальный продюсер Джефф Эмерик и музыкант группы "The Beatles" Пол Маккартни во время работы в студии звукозаписи

Эмерик начал работу на ставшей впоследствии знаменитой звукозаписывающей студии Abbey Road, когда ему было 15 лет. Он помогал в работе над такими известными песнями Beatles, как Love Me Do, I Want To Hold Your Hand, She Loves You и A Hard Day's Night. Впоследствии он стал основным звукорежиссером группы в студии и вместе с ними записал, в частности, пластинки Revolver, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, The White Album и Abbey Road. За работу над некоторыми из них Эмерик удостоился награды академии звукозаписи США "Грэмми" (Grammy Awards). В 2003 году ему была вручена премия "за личный вклад" в развитие музыкальной индустрии.

