Известный ведущий рассказал в прямом эфире о раке и ошеломил зрителей

Известный британский радиоведущий Марк Рэдклифф (Mark Radcliffe) в прямом эфире заявил, что у него диагностировали рак. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

60-летний ведущий передачи Folk Show на канале "Би-би-си" рассказал, что врачи диагностировали у него рак языка.

"Я уверен, что вы поймете: мне придется исчезнуть на некоторое время, чтобы все это уладить. Болезнь нашли очень рано, поэтому все должно быть хорошо", - сказал Рэдклифф.

По словам ведущего, он намерен вернуться к работе уже в начале 2019 года или даже раньше, если его самочувствие к тому времени серьезно улучшится. Фанатов Рэдклиффа ошеломили новости о его болезни. В соцсетях они желали ему скорейшего выздоровления.

"Поправляйся, Марк. Ты нужен нам на радио", - написал один из слушателей. "Борись! Мы ждем твоего возвращения", - отметил другой пользователь.

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