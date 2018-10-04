Актер Николай Караченцов госпитализирован с двусторонним воспалением легких. Об этом сообщила его супруга Людмила Поргина в интервью изданию "Собеседник", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам Поргиной, Караченцов в больнице уже несколько дней. "Двустороннее воспаление легких - это непросто. Наша главная задача на ближайшее время - выйти из состояния болезни", - поделилась супруга артиста.

После выписки Караченцов и Поргина планируют переехать на дачу, чтобы, по советам врачей, больше находиться на свежем воздухе. Борющемуся с раком легких актеру нужно будет приезжать на курсы химиотерапии раз в три недели.

Воспаление легких после химиотерапии для онкобольных - не редкость, его приходится лечить мощными антибиотиками. "Надо остановить воспаление, потому что переносить его мужу действительно непросто. Несмотря на то, что он слабенький, мы каждый день его поднимаем, делаем зарядку", - рассказывает Поргина, добавляя, что в отдельной трехместной палате у мужа есть личная медсестра, а у нее самой есть возможность петь супругу песни и рассказывать стихи, настраивая на выздоровление.

В конце августа народный артист РСФСР, актер театра и кино Николай Караченцов прошел курс химиотерапии в российском онкоцентре, вернувшись домой после неэффективного лечения в одной из израильских клиник.

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