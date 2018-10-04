Представитель Павла Воли о госпитализации комика - ОБНОВЛЕНО

21:18

Представитель Павла Воли Владимир Яременко опроверг появившуюся в СМИ информацию о госпитализации комика в Иркутске, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Неправда. У Воли все хорошо", - цитирует его агентство городских новостей "Москва".

По словам Яременко, Воля по-прежнему намерен выступить на запланированных на следующие два дня концертах в Красноярске и Новосибирске.

Ранее сообщалось, что артист попал в больницу с аппендицитом.

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20:47

Иркутске после выступления госпитализировали комика Павла Волю. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает "Пятый канал".

Отмечается, что артисту стало плохо во время концерта, после чего его доставили в больницу. По информации телеканала, причиной недомогания стал аппендицит.

На данный момент Воля или его представители сообщения о госпитализации не подтвердили.