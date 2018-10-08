В США убили рэпера Hollywood Play
8 октября 2018 10:07 150
В Нью-Йорке застрелен 35-летний рэпер Фрэнк Снайдер, известный под псевдонимом Hollywood Play. Об этом сообщает New York Post, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Музыкант стоял около клуба Tavern Lounge, когда к нему подъехал черный автомобиль, откуда вышел мужчина и начал стрелять в сторону клуба.
Рэпер получил ранения ноги и шеи, после чего был доставлен в больницу, где врачи констатировали смерть музыканта.
Как рассказал бармен этого клуба, целью нападавшего был именно Снайдер, однако полиция пока не может подтвердить эту информацию.
Как добавляет издание, согласно постам из социальных сетей рэпера, он устраивал в Tavern Lounge вечеринку по случаю своего дня рождения.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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