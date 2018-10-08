Линча, Тарантино и Кубрика увековечили в Оксфордском словаре

В новое издание Оксфордского словаря вошли свыше ста слов, связанных с развитием кинематографа. Об этом пишет The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как уточняется, среди этих понятий оказались слова, которые были образованы от фамилий известных режиссеров. Так, в словарь попали "тарантиниада" (Tarantinoesque) и "кубрикиана" (Kubrickian), характеризующие творчество режиссеров Квентина Тарантино и Стенли Кубрика. Среди особенностей стиля Тарантино указаны нелинейные сюжетные линии, острые диалоги, сатирические темы и графическое, стилизованное насилием.

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"Кубрикиана - перфекционизм, овладение техническими аспектами кинопроизводства и атмосферный визуальный стиль в фильмах в разных жанрах", - отмечается в словаре.

Согласно имеющейся информации, также в словарь вошли термины, образованные от фамилий таких режиссеров, как Дэвид Линч, Стивен Спилберг, Роберт Олтмен, Фрэнк Капра и других.

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