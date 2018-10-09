Знаменитости, столкнувшиеся с фанатской одержимостью - ФОТО

Когда теплые чувства и преданность фанатов переходят все границы.

Безудержная любовь фанатов - издержка актерской профессии. И если одни обожатели довольствуются просмотром фильмов и новостей о своем кумире, то другие переходят к действиям и посягают на личное пространство, а иногда и на жизнь актеров. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о знаменитостях, которые столкнулись с фанатской одержимостью.

Мадонна

В 2010 году бывший пожарный Роберт Линхарт решил признаться в любви поп-королеве. Ему показалось, что будет романтично разрисовать баллончиком собственность Мадонны, а также выдолбить киркой сообщение "Ответь мне "да" или "нет", "Если "да", сбудется моя мечта. Если "нет", я уйду".

Дженнифер Лопес

В 2013 году Джон Дубис на протяжении 6 дней тайно жил в домике у бассейна на территории особняка Лопес. "Оплачивал" свое новое жилье 50-летний поклонник, "помогая" по хозяйству: подметал дорожки и убирал территорию. Позже Дубис объяснил стражам порядка, что он "законный муж Дженнифер и отец ее детей".

Кэтрин Зета-Джонс

Донетт Найт обещала "разрезать Кэтрин на маленькие кусочки и скормить ее тело собакам". Оказалось, Найт была тайно влюблена в мужа актрисы и, естественно, находила Кэтрин Зету-Джонс не лучшим вариантом для Майкла Дугласа. Суд приговорил Найт к 3-летнему заключению.

Селена Гомес

Томас Бродники был уверен, что его миссия - убить Селену Гомес. Обвинения против "поклонника" были сняты из-за отсутствия доказательств, но суд запретил приближаться к артистке. Бродники решил действовать иным путем - на своей страничке в Twitter безумец день за днем писал о расправе над певицей.

Джаред Лето

В 2013 году голосистый актер Джаред Лето получил посылку от неизвестного фаната. Внутри коробки лежал сюрприз - отрезанное человеческое ухо, а рядом записка - "Ты слушаешь?".

Блейк Лайвли

В 2012 году Блейк Лайвли день за днем замечала неизвестного мужчину. Он встречался ей буквально на каждом шагу. Позже незнакомец перешел к действиям - позвонил матери актрисы, представился Сергеем Майфлом и уверял, что установил с актрисой "метафизическую связь".

Джастин Тимберлейк

Список "жертв" Карен МакНил насчитывает солиста Guns N' Rose Эксл Роуза, участников группы Metallica, а также Джастина Тимберлейка, на котором фанатка остановилась. МакНил на протяжении долгого времени взламывала дверные замки артиста, пока в 2009 году полицейские не арестовали девушку.

Джоди Фостер

Джон Хинкли преследовал девушку своей мечты более 30 лет. Он отправлял Джоди Фостер письма, писал для нее стихи и постоянно звонил. Не добившись взаимности, фанат решил впечатлить актрису покушением на президента Рональда Рейгана. Отчаянный поступок остался без комментариев актрисы.

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