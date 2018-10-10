Тейлор Свифт стала исполнителем года на American Music Awards

10 октября 2018 08:48

Певица Тейлор Свифт завоевала премию в главной номинации "Артист года" на American Music Awards. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщается на сайте премии.

На награду в данной номинации также претендовали Эд Ширан, группа Imagine Dragons, рэпер Пост Мэлоун и певец Дрейк.

Как отмечается, Тейлор Свифт также победила в номинации "Лучший поп/рок-альбом" со своей пластинкой Reputation.

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