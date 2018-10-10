Оззи Осборн попал в больницу
Британский музыкант Оззи Осборн попал в больницу из-за порезанных пальцев - рука опухла, в ней развились две разные инфекции. Об этом рассказала супруга певца Шэрон, передает Page Six.
Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, жена рокера пояснила, что Осборн ударил руку о дверь и порезался. Когда появилась опухоль, они обратились в клинику, где врачи обнаружили в крови исполнителя инфекции. Медики провели операцию, но музыкант еще остается в лечебнице, ему дают антибиотики.
Певцу пришлось отменить несколько концертов. В своем Instagram он поделился своим фото из больницы. "Я не могу дождаться того, чтобы убраться отсюда. Спасибо всем замечательным докторам и медсестрам, которые заботятся обо мне", - написал он.
Оззи Осборну 69 лет. Его настоящее имя - Джон. Он прославился в начале 1970-х как вокалист хеви-метал-группы Black Sabbath.
Коллектив Black Sabbath является одним из основоположников хеви-метала. Группа была образована в 1968 году. В 1979-м Осборна уволили из команды из-за пьянства и наркотической зависимости. Ему удалось сделать успешную сольную карьеру, а Black Sabbath продолжили выступать с другими вокалистами. Группа несколько раз воссоединялась в оригинальном составе, за исключением барабанщика Билла Уорда. Наиболее громкое воссоединение произошло в 2010 году. В 2013-м вышел альбом "13" - первая студийная работа Black Sabbath c Оззи за 35 лет. Однако через пару лету стало известно о распаде группы, перед которым артисты отправились в прощальный тур.
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