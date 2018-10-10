Селена Гомес выпустила новый зажигательный клип - ВИДЕО - ФОТО

Taki Taki - новый трек, который Селена Гомес записала совместно с Cardi B, Ozuna и DJ Snake. Песня исполняется на испанском языке, а клип сняли за рекордный срок - всего лишь сутки - в Лос-Анджелесе.

Как сообщает Day.Az, с момента анонсирования клипа прошло менее 24 часов - но видео уже набрало более четырех миллионов просмотров.

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