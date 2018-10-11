Актеры, махнувшие рукой на профильное образование

Актерское образование - далеко не главное в мире большого кино. Куда важнее иметь бесконечный талант, неиссякаемую харизму и обжигающее желание пуститься в авантюру, добиться своего любым способом. Безумно популярные кинозвезды, что "прогуляли" курсы актерского мастерства, которых представляет Day.Az со ссылкой на Рамблер, - яркий тому пример.

Сергей Бодров-младший

Играя крошечные роли в фильмах своего отца Сергея Владимировича, будущая кинолегенда обучался на историческом факультете МГУ, а позже ушел в тележурналисты. От судьбы Сергей так и не смог убежать - в 1996 году он познакомился с Алексеем Балабановым, после чего снялся в "Брате" и стал настоящей звездой.

Фаина Раневская

Звезда трагических спектаклей доказала всем, что актрисой не становятся, а рождаются: без профильного образования Раневская начала играть в провинциальных театрах, а позже добралась и до московской сцены. Сыпав направо и налево крылатыми фразами, Раневская стала выдающейся актрисой XX века.

Кристиан Бэйл

Удивительно, но даже оскароносные звезды махнули рукой на актерские факультеты. Голливудский красавчик Кристиан Бэйл однажды заявил, что не в курсе, что такое система Станиславского и как она работает. К счастью, попасть в мир большого кино в 13 лет актеру помогли связи мамы и дедушки.

Брэд Питт

Ради заветной мечты Брэд Питт не был готов тратить на обучение сценическому искусству несколько лет своей жизни, а вот накопить деньги, рвануть в Голливуд и браться за все безумные предложения - в его духе. После нескольких проходных лент актер получил серьезную роль в ленте "Интервью с вампиром".

Джонни Депп

Другой голливудский красавчик вообще не планировал стать кумиром миллионов. У него были все шансы пустить свою жизнь под откос, но судьбоносная встреча с гримершей Лори Энн Эллисон расставила все по своим местам. Уже в 21 год Депп дебютировал в успешном слэшере "Кошмар на улице Вязов".

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