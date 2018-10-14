Опубликован первый кадр со съемок новых «Людей в черном» - ФОТО

14 октября 2018 10:09

Американская актриса Тесса Томпсон поделилась первой фотографией со съемок ремейка "Людей в черном". Снимок, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, она разместила на своей официальной странице в инстаграме.

Главные роли в новой версии знаменитой трилогии Барри Зонненфельда о секретной организации, которая контролирует инопланетян, живущих на Земле, исполнят Томпсон и Крис Хемсворт. На размещенной фотографии одетые в классические костюмы герои идут по пустыне, держа черные зонтики над головами. 

"Друганы в черном", - прокомментировала фото Томпсон.

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