Российскую модель обокрали на светском мероприятии в Москве
14 октября 2018 12:47 247
Российскую модель Анну Калашникову ограбили, когда она была на светском мероприятии. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает "Стархит".
Как отмечается, модель была на презентации клипа своей подруги. Она оставила сумку на столе для того, чтобы пообщаться с журналистами и пофотографироваться. Когда она вернулась, оказалось, что из сумки пропал телефон.
"А открыв ее (сумку. - Газета.Ru) поняла, что оттуда пропал новенький IphoneXS, только-только поступивший в продажу", - рассказала Калашникова.
Она добавила, что сильно расстроилась, так как не успела попользоваться телефоном.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
13 октября 11:19 528
Основателя группы 3 Doors Down приговорили к 10 годам тюрьмы
11 октября 17:25 1 467
Селена Гомес угодила в психиатрическую больницу
11 октября 16:22 2 094
Ирина Антоненко из фильма о Муслиме Магомаева представила гламурную фотосессию - ФОТО
11 октября 05:10 1 164
Актеры, махнувшие рукой на профильное образование
10 октября 19:20 1 512
Азербайджанский топ-стилист проведет мастер-класс в Бразилии - ФОТО
-
13 Окт. 14:07 18 803
-
13 Окт. 16:51 16 905
-
13 Окт. 14:55 5 304
-
13 Окт. 13:59 3 555
-
13 Окт. 17:11 3 273