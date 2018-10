Beatles возглавили рейтинг самых популярных британских альбомов в истории

Альбом рок-группы The Beatles "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" был признан самым популярным британским альбомом в истории. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, сообщает The Associated Press.

Согласно данным музыкальной организации The Official Charts Company, которая отвечает за составление официальных музыкальных хит-парадов в Великобритании, альбом 1967 года стал лидером рейтинга на основе данных о количествах скачиваний и онлайн-прослушиваний, а также о физических объемах продаж. Самыми известными песнями, которые вошли в указанный альбом, являются "With a Little Help from My Friends" и "A Day in the Life".

Уточняется, что второе место рейтинга занял альбом Адель "21", а третье - "(What's the Story) Morning Glory?" британской рок-группы Oasis.