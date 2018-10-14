Звезда «Телохранителя» претендует на роль Джеймса Бонда

14 октября 2018 16:23

Шотландский актер Ричард Мэдден, известный ролью в сериале "Телохранитель", может заменить Дэниэла Крэйга в фильмах о Джеймсе Бонде. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, пишет The Daily Mail со ссылкой на источники.

Согласно имеющейся информации, на 32-летнего Мэддена обратили внимание благодаря его роли в "Телохранителе". 

По данным издания, исполнительный продюсер Барбара Брокколи, которая принимает решение по поводу всех исполнителей в фильме о Джеймсе Бонде, свяжется с Мэдденом в ближайшие дни.

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