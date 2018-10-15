10 актёров, которые становились героями без команды "Мотор!" - ФОТО

Мы собрали мировых звёзд кино, которые доказали, что они могут быть героями, не только когда их снимают камеры. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Хью Джекман

В 2016 году австралийский актёр спас своего сына и других отдыхающих во время шторма на сиднейском пляже. Они находились в воде, когда образовалось сильное течение и людей стало уносить в открытый океан. Сначала Джекман защитил от волны незнакомую девочку, а затем помог добраться до берега мужчине. После этого он вытащил своего сына, 15-летнего Оскара.

Дженнифер Лоуренс

В 2012 году звезда фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс оказала первую помощь женщине, которой стало плохо. Звезда выгуливала собаку неподалёку от дома в Санта-Монике. Внезапно она увидела девушку, которая лежала без сознания на траве. Дженнифер бросилась к пострадавшей и стала оказывать ей первую помощь. Как только приехали медики, которых вызвала сама Лоуренс, те быстро привели пострадавшую в чувство и поблагодарили актрису. Позже стало известно, что родители девушки заявили, что очень благодарны, что Дженнифер не оставила без внимания, когда их дочь нуждалась в помощи.

Брэд Питт

Голливудский красавчик Брэд Питт в 2011 году спас раненую девочку во время ЧП на съёмках фильма "Война миров Z". Произошла паническая давка, в которой было 700 человек. Брэд буквально выдернул маленькую девочку из толпы - её едва не растоптали.

Том Круз

Актёр Том Круз спас жизнь людям несколько раз. Сначала актёр вытащил семилетнего мальчика из толпы, которая могла раздавить его на премьере фильма. Также он помог доставить женщину в госпиталь после аварии. Для звезды фильма "Миссия невыполнима" этих поступков как будто было недостаточно, и он спас пятерых тонувших на итальянском побережье, когда их яхта пошла ко дну. Примечательно, что все три случая произошли в 1996 году.

Мила Кунис

Американская актриса Мила Кунис спасла жизнь наёмному работнику, который занимался уборкой её дома. Это случилось в 2012 году. 50-летний мужчина начал задыхаться, кашлять кровью, его рвало, и он прокусил язык. Мила бросилась к нему и вызвала 911. Она повернула его голову в сторону, чтобы он не задохнулся, и засунула кошелёк ему в рот, чтобы помешать ему проглотить язык. Храбрая актриса даже предложила врачам поехать с больным в больницу, но те сказали, что этого не требуется.

Бенедикт Камбербэтч

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главную роль в сериале "Шерлок", в июне этого года спас незнакомца, на которого напали хулиганы. Примечательно, что произошло это рядом с Бейкер-стрит... Актёр ехал в такси по Мэрилебон-роуд в Лондоне, когда увидел четырёх мужчин, избивающих курьера из доставки еды. Камбербэтч выскочил из автомобиля и подбежал к хулиганам с криком: "Оставьте его в покое!" Нападавшие убежали. Водитель такси рассказал журналистам, что актёр повёл себя как "настоящий супергерой".

Зои Салдана

Звезда фильма "Аватар" Зои Салдана в 2012 году пришла на помощь пожилой женщине, пострадавшей в автокатастрофе. ДТП произошло в Калвер-Сити (Калифорния, США) прямо на глазах у Зои Салдана, которая ехала по дороге в своём автомобиле. Актриса выскочила из машины и с помощью другого очевидца помогла извлечь окровавленную старушку из покорёженного авто. Затем посадила пострадавшую на тротуар и позвонила в службу спасения.

Дастин Хоффман

Дастин Хоффман в 2012 году помог человеку, который во время пробежки по парку перенёс сердечный приступ. 27-летний юрист Сэм Демпстер совершал пробежку в Лондонском Гайд-парке. Во время пробежки мужчине стало плохо, и он упал лицом вниз прямо на беговой дорожке. В это время по парку прогуливался Дастин Хоффман. Актёр немедленно вызвал скорую помощь и пробыл с рядом пострадавшим до прибытия медиков.

Кейт Уинслет

Актриса Кейт Уинслет в 2011 году спасла от огня маму британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, у которого она гостила на тропическом острове Неккер. В дом ударила молния. Помимо Кейт в особняке находилось ещё 19 человек. Вместе с сыном Брэнсона Сэмом она вынесла из огня 90-летнюю мать миллиардера. Среди спасённых также оказались её дети и дочь самого владельца особняка.

Харрисон Форд

Актёр, наиболее известный по роли Индианы Джонса, в 2001 году поднялся в небо на вертолёте, чтобы помочь разыскать потерявшегося бойскаута. Он провёл два часа, летая над лесами в Вайоминге, прежде чем увидел подростка.