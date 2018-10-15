10 актёров, которые становились героями без команды "Мотор!" - ФОТО

15 октября 2018 09:17

Мы собрали мировых звёзд кино, которые доказали, что они могут быть героями, не только когда их снимают камеры. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Life.ru.

Хью Джекман

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© AP Photo/Shuji Kajiyama

В 2016 году австралийский актёр спас своего сына и других отдыхающих во время шторма на сиднейском пляже. Они находились в воде, когда образовалось сильное течение и людей стало уносить в открытый океан. Сначала Джекман защитил от волны незнакомую девочку, а затем помог добраться до берега мужчине. После этого он вытащил своего сына, 15-летнего Оскара.

Дженнифер Лоуренс

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Jordan Strauss/Invision/AP

В 2012 году звезда фильма "Голодные игры" Дженнифер Лоуренс оказала первую помощь женщине, которой стало плохо. Звезда выгуливала собаку неподалёку от дома в Санта-Монике. Внезапно она увидела девушку, которая лежала без сознания на траве. Дженнифер бросилась к пострадавшей и стала оказывать ей первую помощь. Как только приехали медики, которых вызвала сама Лоуренс, те быстро привели пострадавшую в чувство и поблагодарили актрису. Позже стало известно, что родители девушки заявили, что очень благодарны, что Дженнифер не оставила без внимания, когда их дочь нуждалась в помощи.

Брэд Питт

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Chris Pizzello/Invision/AP

Голливудский красавчик Брэд Питт в 2011 году спас раненую девочку во время ЧП на съёмках фильма "Война миров Z". Произошла паническая давка, в которой было 700 человек. Брэд буквально выдернул маленькую девочку из толпы - её едва не растоптали.

Том Круз

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Vianney Le Caer/Invision/AP

Актёр Том Круз спас жизнь людям несколько раз. Сначала актёр вытащил семилетнего мальчика из толпы, которая могла раздавить его на премьере фильма. Также он помог доставить женщину в госпиталь после аварии. Для звезды фильма "Миссия невыполнима" этих поступков как будто было недостаточно, и он спас пятерых тонувших на итальянском побережье, когда их яхта пошла ко дну. Примечательно, что все три случая произошли в 1996 году.

Мила Кунис

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Jordan Strauss / Invision / AP

Американская актриса Мила Кунис спасла жизнь наёмному работнику, который занимался уборкой её дома. Это случилось в 2012 году. 50-летний мужчина начал задыхаться, кашлять кровью, его рвало, и он прокусил язык. Мила бросилась к нему и вызвала 911. Она повернула его голову в сторону, чтобы он не задохнулся, и засунула кошелёк ему в рот, чтобы помешать ему проглотить язык. Храбрая актриса даже предложила врачам поехать с больным в больницу, но те сказали, что этого не требуется.

Бенедикт Камбербэтч

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© AP Photo / Yong Teck Lim

Британский актёр Бенедикт Камбербэтч, сыгравший главную роль в сериале "Шерлок", в июне этого года спас незнакомца, на которого напали хулиганы. Примечательно, что произошло это рядом с Бейкер-стрит... Актёр ехал в такси по Мэрилебон-роуд в Лондоне, когда увидел четырёх мужчин, избивающих курьера из доставки еды. Камбербэтч выскочил из автомобиля и подбежал к хулиганам с криком: "Оставьте его в покое!" Нападавшие убежали. Водитель такси рассказал журналистам, что актёр повёл себя как "настоящий супергерой".

Зои Салдана

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Jordan Strauss/Invision/AP

Звезда фильма "Аватар" Зои Салдана в 2012 году пришла на помощь пожилой женщине, пострадавшей в автокатастрофе. ДТП произошло в Калвер-Сити (Калифорния, США) прямо на глазах у Зои Салдана, которая ехала по дороге в своём автомобиле. Актриса выскочила из машины и с помощью другого очевидца помогла извлечь окровавленную старушку из покорёженного авто. Затем посадила пострадавшую на тротуар и позвонила в службу спасения.

Дастин Хоффман

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Vianney Le Caer/Invision/AP

Дастин Хоффман в 2012 году помог человеку, который во время пробежки по парку перенёс сердечный приступ. 27-летний юрист Сэм Демпстер совершал пробежку в Лондонском Гайд-парке. Во время пробежки мужчине стало плохо, и он упал лицом вниз прямо на беговой дорожке. В это время по парку прогуливался Дастин Хоффман. Актёр немедленно вызвал скорую помощь и пробыл с рядом пострадавшим до прибытия медиков.

Кейт Уинслет

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© Evan Agostini/Invision/AP

Актриса Кейт Уинслет в 2011 году спасла от огня маму британского бизнесмена Ричарда Брэнсона, у которого она гостила на тропическом острове Неккер. В дом ударила молния. Помимо Кейт в особняке находилось ещё 19 человек. Вместе с сыном Брэнсона Сэмом она вынесла из огня 90-летнюю мать миллиардера. Среди спасённых также оказались её дети и дочь самого владельца особняка.

Харрисон Форд

Ð¤Ð¾ÑÐ¾: Â© AP Photo/Shizuo Kambayashi

Актёр, наиболее известный по роли Индианы Джонса, в 2001 году поднялся в небо на вертолёте, чтобы помочь разыскать потерявшегося бойскаута. Он провёл два часа, летая над лесами в Вайоминге, прежде чем увидел подростка.

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