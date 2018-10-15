Болгария отказалась от участия в "Евровидении-2019"

15 октября 2018 16:02

Болгария не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в мае следующего года в Тель-Авиве, из-за финансовых проблем, сообщил национальный вещатель телеканал БНТ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Решение стало частью мер, которые руководство телеканала предпринимает в рамках сокращения бюджетных расходов", - говорится в заявлении.

Болгария участвовала в "Евровидении" с 2005 года и добилась лучшего результата в 2017 году, когда ее представитель певец Кристиан Костов занял на конкурсе второе место.

Израиль получил право на проведение "Евровидения-2019" благодаря победе израильтянки Нетты Барзилай на конкурсе этого года в Португалии.

Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Интернет-Портал Day.Az

Новости категории

Лента новостей

Информационная служба

При использовании материалов с сайта гиперссылка обязательна. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов и баннеров.

Контакты

Присоединяйтесь!

Рейтинг@Mail.ru
Copyright © 2003-2018 Day.Az