Болгария отказалась от участия в "Евровидении-2019"
15 октября 2018 16:02 254
Болгария не будет участвовать в песенном конкурсе "Евровидение-2019", который пройдет в мае следующего года в Тель-Авиве, из-за финансовых проблем, сообщил национальный вещатель телеканал БНТ, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
Решение стало частью мер, которые руководство телеканала предпринимает в рамках сокращения бюджетных расходов", - говорится в заявлении.
Болгария участвовала в "Евровидении" с 2005 года и добилась лучшего результата в 2017 году, когда ее представитель певец Кристиан Костов занял на конкурсе второе место.
Израиль получил право на проведение "Евровидения-2019" благодаря победе израильтянки Нетты Барзилай на конкурсе этого года в Португалии.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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