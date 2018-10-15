Самые бедные звезды Голливуда

Конечно, эти ребята вряд ли смогли бы прожить на среднюю зарплату среднестатистических граждан, но по-голливудским меркам их финансы поют романсы, причем очень громко. Day.Az со ссылкой на sncmedia.ru расскажет о самых, так сказать, бедных звездах Голливуда.

Линдси Лохан

Линдси совершенно не умеет распоряжаться финансами. Актриса всегда вела разгульный образ жизни и не считала заработанные миллионы, так что неудивительно, что в определенный момент у нее начались проблемы с деньгами. Из-за долгов Лохан не раз объявляла себя банкротом, а после того, как в США ее попытались привлечь к ответственности за неуплату налогов, актриса уехала жить в ОАЭ.

Судя по последним новостям, поправить финансовое положение Линдси пока так и не удалось.

Крис Такер

В свое время Крис Такер был одним из самых высокооплачиваемых актеров Голливуда. Например, за роль в фильме "Час пик" он получил рекордные 25 миллионов долларов, однако из-за неправильного управления финансами актер вскоре разорился. Выяснилось, что он задолжал государству более 11 миллионов.

Сам Такер обвиняет во всем своих менеджеров, которые должны были вовремя разобраться с налогами, но почему-то так этого и не сделали. Свой долг Крис начал выплачивать в 2013 году и продолжает до сих пор.

Уэсли Снайпс

Налоговая служба разорила и Уэсли Снайпса. Выяснилось, что за годы работы он не выплатил государству положенные по закону 15 миллионов. После того, как карьера актера пошла на спад, сумма оказалась для него неподъемной.

В результате в 2008 году за неуплату налогов Снайпс получил три года тюрьмы. После выхода из мест не столь отдаленных Уэсли понял, что его карьера и репутация полностью разрушены, и нужно строить свою жизнь с самого начала.

Николас Кейдж

Николас Кейдж - тот еще транжира. Актер привык тратить огромные деньги на весьма странные вещи - черепа динозавров, усохшие головы американских пигмеев и другие не менее странные предметы. После двух разводов и нескольких неудачных финансовых вложений, его состояние заметно уменьшилось. А позже и вовсе выяснилось, что Кейдж должен государству около 13 миллионов долларов. Чтобы погасить долг, Николас начал распродавать роскошную недвижимость, но почему-то так и не смог выйти в плюс.

Сейчас актер старается экономить на всем, чем только можно, и соглашается на участие даже в самых низкобюджетных картинах.

Ким Бейсингер

Ким Бейсингер пострадала из-за собственного непостоянства. Сперва актриса согласилась играть в фильме "Елена в ящике" и даже подписала жесткий контракт, а затем отказалась принимать участие в проекте. Продюсеры потребовали от нее неустойку в размере 9 миллионов долларов, однако актриса быстро объявила себя банкротом, заявив, что может выплатить только третью часть суммы.

Сейчас ее финансовое положение относительно стабильно, но огромное состояние Ким сколотить так и не удалось.

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