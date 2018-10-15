Бузова определилась с женихом - ФОТО

Определился победитель шоу "Замуж за Бузову". Им стал сыровар из Суздаля Денис Лебедев. Финальный выпуск доступен на сайте ТНТ, где транслировалось шоу, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В финале передачи Лебедев надел кольцо на безымянный палец Бузовой. После показа последнего выпуска певица и сыровар в Instagram поблагодарили телеканал, от других комментариев они воздержались.

Незадолго до финала один из претендентов на сердце Бузовой, Евгений Назаров, отказался от борьбы за певицу в обмен на два миллиона рублей, которые участникам шоу предлагали организаторы.

Проект "Замуж за Бузову" стартовал на телевидении в конце августа. Его героиня выбирала из нескольких претендентов, которые в каждом новом выпуске боролись за свидание с ней.

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