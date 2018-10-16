Стинг отказался выступать в России для VIP-гостей
Британский музыкант Стинг поставил ультиматум организаторам его российских концертов, отказавшись выступать, если в зале будут VIP-зоны. Об этом РИА Новости сообщил Иван Гомельский, организатор мероприятий певца в Екатеринбурге и Казани, передает Day.Az.
"Он сказал, что если будут випы, то работы не будет. Випов не будет ни в одном городе, даже в Москве. Лож, диванов, он сказал, никаких я не хочу - я хочу видеть нормальную публику, я хочу видеть перед собой фан-зону, за которую люди смогут заплатить недорого", - передал слова музыканта Гомельский.
Стинг - 65-летний британский музыкант и актер, в 1976-1984 годах являлся лидером The Police. За свою более чем 40-летнюю карьеру певец продал свыше 100 миллионов копий альбомов и получил 16 наград "Грэмми". Его последний альбом, 57th & 9th, вышел в ноябре 2016 года. Стинг также снялся в таких фильмах, как "Дюна", "Невеста", "Приключения барона Мюнхгаузена", "Джулия и Джулия" и "Карты, деньги, два ствола".
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