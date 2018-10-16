Натаван Хабиби в образе русалки в новом клипе на песню «Qısqana-qısqana» - ВИДЕО

16 октября 2018 17:45

Популярная певица Натаван Хабиби презентовала новый клип на песню "Qısqana-qısqana".

Как сообщает Day.Az автором музыки песни является Фарид Керимли, слов - Орхан Мурветли.

Свой новый клип Натаван Хабиби посвятила невозможной любви. В видео "Qısqana-qısqana" певица появляется в образе русалки, в которую влюбляется юноша - именно об их невозможной любви, длящейся долгие годы, и рассказывает история в новом клипе, главные мужские роли в котором сыграли актер Фаик Мирзоев и модель Нурулла Самед.

Отметим, что продюсером проекта "Qısqana-qısqana", снятого 25 Film Group, выступила сестра певицы Сара Хабиби.

Нажмите на видео для просмотра:
Natavan Həbibi

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