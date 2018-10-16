Звезда «Американского пирога» устроила скандал на борту самолета

Звезду фильма "Американский пирог" Тару Рид выставили с рейса авиакомпании Delta Air Lines из-за буйного поведения. Об этом передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как сообщает USA Today со ссылкой на представителя актрисы, Рид должна была отправиться из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, однако устроила скандал за то, что ее посадили на место не у окна и не дали подушку.

По свидетельствам очевидцев, Тара громко возмущалась, а попытки персонала успокоить ее были бесплодными, и женщину выпроводили с борта.

Позже издание People опубликовало официальное извинение со стороны авиакомпании. Представители перевозчика попросили прощения у пассажиров за небольшую задержку.