Леди Гага выходит замуж

17 октября 2018 10:08

Американская певица Леди Гага подтвердила, что выходит замуж за своего менеджера Кристиана Карино. Об этом сообщает People, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что во время речи на вечеринке "Женщины в Голливуде" 32-летняя артистка поблагодарила "своего жениха Кристиана". Позднее певица подтвердила, что помолвлена с 49-летним Карино.

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