Быть, как ты, или Мечты представительницы Азербайджана на детском "Евровидении-2018" - ФОТО - ВИДЕО

Видеоклип на песню представительницы Азербайджана на Международном детском конкурсе "Евровидение-2018" Фидан Гусейновой снят на базе Общественного телевидения Азербайджана (İTV). Об этом, как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, было сказано на пресс-конференции, посвященной презентации песни и клипа.

Напомним, что Общественное телевидение Азербайджана является национальным вещателем конкурса песни "Евровидение".

В пресс-конференции приняли участие глава центрального аппарата Общественной телерадиовещательной компании Азербайджана Фаиг Гурбатов, руководитель департамента музыкальных, художественных и специальных проектов İTV Лейла Гулиева и представительница Азербайджана на конкурсе Фидан Гусейнова.

Лейла Гулиева отметила, что авторами музыки конкурсной песни "I Wanna Be Like You" ("Sənin kimi olmaq"/"Быть, как ты") являются известный азербайджанский композитор Иса Меликов и Фидан Гусейнова. Композиция звучит на двух языках - азербайджанском и английском. Автор слов на азербайджанском языке - Айтен Исмиханова, на английском языке - Эльвира Мичиева.

Режиссер-постановщик видеоклипа - Алексей Крупина, оператор - Исмаил Эйвази, режиссер монтажа - Эльшад Мамедов, ассистент режиссера - Фидан Джафарова.

По словам режиссера-постановщика видеоклипа Алексея Крупина, съемки клипа проходили в Азербайджане, потому что для Фидан - это родная страна, и здесь она смогла полностью раскрыться.

"Когда мы познакомились с Фидан, она мне сразу понравилась. Я захотел показать ее в клипе такой, какой она есть - настоящей, открытой, доброй девочкой с богатым внутренним миром, чтобы зритель влюбился в нее", - сказал он.

То, что в видеоклипе не продемонстрированы в большом количестве азербайджанские национальные элементы, Алексей Крупина объясняет тем, что не хотел перебарщивать с деталями.

"У нас в клипе показано Каспийское море, в руке Фидан держит национальный платок кялагаи, считаю, что здесь не нужно было перебарщивать с какими-то элементами. Нужно было показать милого ребенка, чтобы зритель ей поверил и влюбился в нее. На самом деле Фидан настолько хорошо сыграла, она сделала это не наигранно, легко и по-детски. Знаете, многие дети начинают играть во взрослых известных певиц, делают неправильную мимику, движения, которые еще не свойственны ребенку, и это отторгает зрителя, а у Фидан все получилось превосходно", - добавил режиссер.

Фидан Гусейнова рассказала, что ее песня посвящена мечте, и герою, на которого она хочет быть похожей.

"У каждой девочки есть своя мечта, кто-то хочет быть, как мама, кто-то - похожим на известную личность. Я очень хочу быть похожей на свою маму - быть такой же доброй, красивой, отзывчивой, как она", - сказала представительница Азербайджана на конкурсе.

По словам композитора и продюсера Исы Меликова, детское "Евровидение-2018" - самое масштабное по количеству участников.

"Соответственно, конкуренция увеличивается. Прослушал композиции представителей других стран, и скажу, что хороших песен очень много, в связи с чем на хрупкие плечи маленькой девочки Фидан ложится большая ответственность. Не сомневаюсь, что она с ней справится и покажет хороший результат", - сказал он.

Говоря о сотрудничестве с Фидан, Иса Меликов отметил, что получил большое удовольствие от работы.

"Желаю Фидан, чтобы она обязательно воплотила свои мечты и желания, и, конечно, - успеха на "Евровидении". Думаю, у нее есть все шансы стать победительницей конкурса", - сказала автор слов песни Айтен Исмиханова.

Отметим, что Международный детский песенный конкурс "Евровидение-2018" пройдет в Минске (Беларусь) 25 ноября 2018 года. Слоган конкурса в этом году - Light Up (Зажигай). Логотип конкурса - утренняя звезда, сделанная из вертикально перевёрнутых музыкальных волн.

Кандидатура представительницы Азербайджана на конкурсе в этом году была утверждена в ходе внутреннего отбора Общественного телевидения Азербайджана.

Фидан Гусейнова родилась в 2005 году. В 2017 году стала первой на Международном фестивале искусств Testene Art Baku в категории вокала среди исполнителей 9-12 лет. Также юная артистка заняла третье место на фестивале Sanremo Junior. Фидан Гусейнова пела дуэтом вместе со всемирно известной певицей Ларой Фабиан на концерте в Баку. В этом году Фидан участвовала в нескольких проектах, среди которых песня "Say Hallelujah" в дуэте с Эльнуром Гусейновым.

