Актеры, чьи карьеры погубил «Оскар»

Принято считать, что все актеры мечтают получить "Оскар". Статуэтка является неким символом абсолютного признания таланта и дает возможность сделать хорошую карьеру. Но герои нашей подборки вряд ли с этим согласятся. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет об актерах, для которых заветная награда вовсе не стала символом успеха.

Эдриан Броуди

Престижную награду актер получил за блестящее исполнение роли музыканта Владислава Шпильмана в фильме "Пианист". Фильм удостоился восхищенных отзывов как от критиков, так и от зрителей, а игру Броуди назвали гениальной.

Но слава - дама капризная, вскоре карьера Эдриана пошла на спад. Зрители задавались вопросом, почему талантливый актер соглашался на роли в таких фильмах как "Химера", "Пиджак", "Ограбление по-американски". На сегодняшний день ни в одном кассовом фильме Броуди не снялся.

Холли Берри

Темнокожая красавица-актриса поднялась на сцену за долгожданной статуэткой в 2002 году. Жюри отметило ее работу в фильме "Бал монстров". Но после этого карьеру Берри вряд ли можно считать удачной.

Уже в 2004 году актрису "осчастливили" другой наградой. Правда, в этот раз фильм "Женщина-кошка" был назван худшим и получил "Золотую малину". Актриса в последнее время снимается в весьма спорных проектах и вряд ли в ближайшее время станет претендовать еще на один "Оскар".

Тим Роббинс

На этого актера возлагали большие надежды критики, его несомненный талант отмечали зрители. И знаком признания в 2003 году стал "Оскар" за роль в фильме "Таинственная река".

Но если до получения знаменитой статуэтки Тим отметился в культовом "Побеге из Шоушенка", невероятной "Миссии на Марс" и даже в знаменитой "Санта-Барбаре", то после того, как в его доме "поселился" престижный приз, кассовых фильмов в карьере Роббинса не было. Разве что "Война миров" в 2005 году.

Ким Бесингер

Знаменитой актрису сделали фильмы "Бэтмен" и "9 ½ недель". Но "Оскара" Ким получила за роль второго плана в знаменитых "Секретах Лос-Анджелеса".

После этого сыгранные ею персонажи не особенно впечатляли критиков и зрителей. А роль в картине "На пятьдесят оттенков темнее", где она сыграла бывшую возлюбленную главного героя, совсем не впечатлила даже самых преданных поклонников актрисы.

Жан Дюжарден

Невероятному успеху черно-белого фильма "Артист" немало поспособствовала безупречная игра актеров. Это отметили и критики, назвав Жана Дюжардена в 2012 году лучшим актером.

Но заветная статуэтка не распахнула все двери фабрики грез перед французским актером. Не дождавшись серьезных предложений, Дюжарден вернулся к привычным для него ролям во французских комедиях.

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