Джонни Депп рассказал, где придумал образ Джека Воробья

Актер Джонни Депп объяснил, что основные черты знаменитого пирата сформировались в результате перегрева. Об этом он рассказал в интервью изданию Collider, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Преданным поклонникам "Пиратов Карибского моря" давно известно, что на создание образа дерзкого пирата Джека Воробья Джонни Деппа вдохновил знаменитый гитарист группы Rolling Stones Кит Ричард, который, к слову сказать, исполнил роль отца Джека - капитана Тига в одной из серий франшизы. Однако, как оказалось, есть еще кое-что:

"Это странно, но Капитан Джек родился в моей сауне. Как-то я осознал, что этот парень был в открытом море большую часть своей жизни и, вероятно, много раз подвергался перегреву.

Поэтому, сидя у себя в сауне, я решил повысить температуру на максимум и находиться там столько, сколько смогу. Через некоторое время я понял, что перегрев влияет на мои умственные способности. От жары мои мозги буквально плавились. Это навело меня на мысль, что мозг Джека в какой-то степени вскипел. Про его походку и пластику - я полагал, что именно так он годами компенсировал корабельную качку... Когда он оказывался на суше, он начинал шататься", - рассказал актер.

Напомним, Джек Воробей - главный герой киносерии "Пираты Карибского моря", хотя изначально задумывался сценаристами Тедом Эллиотом и Терри Россио как второстепенный. Пират регулярно попадает в передряги, из которых, правда, выходит невредимым благодаря своему остроумию и умению вести переговоры. Джек редко применяет оружие и силу и предпочитает избегать чересчур опасных ситуаций.

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