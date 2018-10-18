Бакинские приключения российского актера Максима Леонидова и его супруги - ФОТО - ВИДЕО

Популярный российский певец и актер Максим Леонидов вместе со своей супругой, актрисой Александрой Камчатовой прилетел в столицу Азербайджана, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На своей странице в Instagram российский артист представил ряд фотографий, сделанных в Баку. Максим Леонидов вместе с супругой совершил прогулку по древней части Баку - Ичеришехер, посетил достопримечательности и памятные места города, Национальный историко-художественный заповедник Гобустан, грязевые вулканы, отведал блюда национальной кухни.

Максим Леонидов - российский музыкант, певец, актёр, автор песен и телеведущий. Известен как один из основателей и участник бит-квартета "Секрет", а впоследствии и как сольный исполнитель.

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