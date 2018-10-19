Основатель "Агаты Кристи" рассказал, почему группа распалась

Основатель музыкального коллектива "Агата Кристи" Вадим Самойлов назвал в интервью "Пятому каналу" причину распада группы.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по его словам, "Агата Кристи" прекратила существование из-за разных взглядов на жизнь в результате взросления.

"Нет никакого недоразумения или досады, потому что "Агаты Кристи" не стало в результате нашего решения. Сейчас известно, что есть некий конфликт - это сиюминутные истории, в них нет глубокого содержания. Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления", - сказал музыкант.

Он добавил, что они с братом легко искали творческие компромиссы - даже после смерти клавишника Александра Козлова в 2003 году они смогли договориться и восстановить группу.

"Агата Кристи" была создана в Свердловске в 1985 году. Авторами всех песен были братья Глеб и Вадим Самойловы и Александр Козлов. Наибольшую популярность группе принесли песни "Как на войне", "Опиум для никого" и "Легион". В 2009 году коллектив проехался с прощальным туром, а последний концерт состоялся в 2010 году на фестивале "Нашествие".

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