Основатель "Агаты Кристи" рассказал, почему группа распалась
Основатель музыкального коллектива "Агата Кристи" Вадим Самойлов назвал в интервью "Пятому каналу" причину распада группы.
Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, по его словам, "Агата Кристи" прекратила существование из-за разных взглядов на жизнь в результате взросления.
"Нет никакого недоразумения или досады, потому что "Агаты Кристи" не стало в результате нашего решения. Сейчас известно, что есть некий конфликт - это сиюминутные истории, в них нет глубокого содержания. Мы сами распустили группу, потому что это было логическое завершение нашего взросления", - сказал музыкант.
Он добавил, что они с братом легко искали творческие компромиссы - даже после смерти клавишника Александра Козлова в 2003 году они смогли договориться и восстановить группу.
"Агата Кристи" была создана в Свердловске в 1985 году. Авторами всех песен были братья Глеб и Вадим Самойловы и Александр Козлов. Наибольшую популярность группе принесли песни "Как на войне", "Опиум для никого" и "Легион". В 2009 году коллектив проехался с прощальным туром, а последний концерт состоялся в 2010 году на фестивале "Нашествие".
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