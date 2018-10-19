Народный артист России Вячеслав Добрынин госпитализирован

Эстрадный певец Вячеслав Добрынин был госпитализирован. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на директора артиста Сергея Карпова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице", - поделился Карпов, не раскрыв других деталей состояния здоровья 72-летнего артиста.

Народный артист России Вячеслав Добрынин начал карьеру еще в СССР, написал около тысячи песен, среди которых такие хиты, как "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Льется музыка". Трижды награжден премией "Овация", лауреат премии имени Исаака Дунаевского, премии "Золотой граммофон".

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