Народный артист России Вячеслав Добрынин госпитализирован
19 октября 2018 16:05 526
Эстрадный певец Вячеслав Добрынин был госпитализирован. Об этом сообщает агентство "Москва" со ссылкой на директора артиста Сергея Карпова, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Вячеслав Григорьевич сейчас находится в больнице", - поделился Карпов, не раскрыв других деталей состояния здоровья 72-летнего артиста.
Народный артист России Вячеслав Добрынин начал карьеру еще в СССР, написал около тысячи песен, среди которых такие хиты, как "Не сыпь мне соль на рану", "Бабушки-старушки", "Льется музыка". Трижды награжден премией "Овация", лауреат премии имени Исаака Дунаевского, премии "Золотой граммофон".
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