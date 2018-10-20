Памела Андерсон вышла из клиники на костылях - ФОТО
Актриса и модель Памела Андерсон повредила ногу на съемках французской версии шоу "Танцы со звездами". Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, сообщает портал TMZ.
Андерсон заметили с двумя костылями, ее голенстоп и колено были обтянуты бандажом, она не наступала на поврежденную ногу. Актриса посетила врача в Париже в четверг, 18 октября.
Днем ранее звезда выложила в Instagram фото из кабинета врача, где она лежит на кушетке с бандажом на ноге. Она написала: "Тяжело работаем. Давайте сделаем это. Нас невозможно остановить". Сможет ли она продолжить участие в шоу, пока неизвестно.
Памела Андерсон обрела большую известность благодаря роли в сериале "Спасатели Малибу", выходившем в 1990-х. Она снималась в кино и на телевидении, нередко появляясь в камео. Звезда также снималась для журналов, в том числе была девушкой месяца в издании Playboy. Она является активисткой, выступающей за права животных, а также поддерживает различные благотворительные организации.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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