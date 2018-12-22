Дженнифер Лопес сняла в новом клипе свою 10-летнюю дочь - ВИДЕО

49-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес порадовала поклонников выходом нового клипа на песню Limitless, которая стала главным саундтреком к фильму "Начни сначала" - в нем Джей Ло сыграла главную роль.

Главной идеей песни и клипа стала борьба певицы, как женщины, со стихиями, причем как со внешними, так и со внутренними. По словам Лопес, основной посыл композиции - доказать себе и другим, что "ее возможности безграничны": "Я действительно чего-то стою! Я многого заслуживаю! Я что-то значу! Мои возможности безграничны!", - утверждает артистка.

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Отметим, что в музыкальном видео певица снялась вместе со своей 10-летней дочерью Эммой. В клипе девочка появляется в тех же нарядах, что и ее мама, и полностью копирует ее движения.

Также примечательно то, что песню для Дженнифер Лопес написала знаменитая певица Sia. О том, что песня получилась "в стиле Sia" отметили в комментариях и сами поклонники Лопес. Кроме этого они написали, что дочь Лопес растет ее "мини-копией".