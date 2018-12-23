Энрике Иглесиас показал в инстаграме ребенка - ФОТО

23 декабря 2018 12:42

Поп-исполнитель Энрике Иглесиас опубликовал в своем инстаграме видеозапись с ребенком от экс-звезды тенниса Анны Курниковой.

На видео Иглесиас раскачивает ребенка на руках.

Он подписал видеоролик "вибрации выходных".

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