Энрике Иглесиас показал в инстаграме ребенка - ФОТО
23 декабря 2018 12:42 212
Поп-исполнитель Энрике Иглесиас опубликовал в своем инстаграме видеозапись с ребенком от экс-звезды тенниса Анны Курниковой.
На видео Иглесиас раскачивает ребенка на руках.
Он подписал видеоролик "вибрации выходных".Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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