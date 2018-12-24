Певица Меган Трейнор вышла замуж за звезду «Детей шпионов» - ФОТО

Американская певица Меган Трейнор в день своего рождения, 22 декабря, вышла замуж в Лос-Анджелесе.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, она написала в своем инстаграме.

Избранником 25-летней исполнительницы стал актер Дэрил Сабара, наиболее известный по роли Джуни Кортеса в серии фильмов "Дети шпионов".

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