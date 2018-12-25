В Азербайджане телеведущую ранили вилкой

В Азербайджане телеведущей нанесли ранение вилкой.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ведущая телеканала "Dunya TV" Хумай Мухтарова обратилась в полицию, сообщив, что 22 декабря в одном из ресторанов на территории Насиминского района ее знакомый некто Вагиф, с которым она и находилась в ресторане, набросился на нее и нанес девушке ранение вилкой.

По факту ведется расследование.

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