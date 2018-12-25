В Азербайджане телеведущую ранили вилкой
25 декабря 2018 20:14 157
В Азербайджане телеведущей нанесли ранение вилкой.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на Report, ведущая телеканала "Dunya TV" Хумай Мухтарова обратилась в полицию, сообщив, что 22 декабря в одном из ресторанов на территории Насиминского района ее знакомый некто Вагиф, с которым она и находилась в ресторане, набросился на нее и нанес девушке ранение вилкой.
По факту ведется расследование.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
23 декабря 12:42 1 640
Энрике Иглесиас показал в инстаграме ребенка - ФОТО
22 декабря 17:44 2 355
Дженнифер Лопес сняла в новом клипе свою 10-летнюю дочь - ВИДЕО
22 декабря 11:20 1 108
Ани Лорак даст сольный концерт в Баку
22 декабря 05:22 1 141
Странные привычки знаменитостей
21 декабря 14:07 642
Новый альбом Бейонсе незаконно попал в сеть
19 декабря 09:07 1 759