Названы самые переоцененные голливудские актеры

Мэттью Макконахи оказался самым переоцененным актером Голливуда по версии Forbes. Как передает Day.Az со ссылкой на business-gazeta.ru, журнал подсчитал, какую возвратность обеспечивает каждый доллар из гонорара - у Макконахи с одного заплаченного киностудиями доллара возвращалось только $ 1,1.

В тройке аутсайдеров по эффективности инвестиций также Кристиан Бэйл ($ 1,5 с каждого заплаченного доллара) и Мэтт Деймон ($ 3,7). Достаточно скромные позиции у Мелиссы Маккарти ($ 4,90), Риз Уизерспун ($ 5,20), Дженнифер Лоуренс($ 6), Шарлиз Терон ($ 7,90), Тома Круза ($ 10,4), Тома Хэнкса($ 12,1) и Бена Аффлека ($ 12,2).

Самыми эффективными оказались актеры, игравшие в фильмах о супергероях. Первое место в рейтинге самых доходных актеров занял Джереми Реннар ("Мстители: Финал", "Ты водишь!"). С каждого заплаченного за его актерскую работу доллара вернулось $ 82,7. Следом идет Марк Руффало, у которого возвратность $ 80 c доллара.

Третье место - Эми Адамс ("Большие глаза", "Прибытие") - $ 69,9. В пятерке лидеров также Галь Гадот ("Бэтмен против Супермена", "Чудо-женщина", "Лига Справедливости") и Крис Эванс ("Мстители: война бесконечности" и "Человек-паук: возвращение домой").

При составлении рейтинга Forbes учитывал данные по фильмам, которые шли не менее чем в 2 тыс. кинотеатров, и по актерам, последний раз снимавшихся в фильмах не ранее прошлого года. Расчет производился за три последних фильма, где были заняты актеры.



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