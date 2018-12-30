Актеры, которые ненавидят роли, сделавшие их знаменитыми

Не все голливудские знаменитости в восторге от своих ранних работ в кино, даже если эти роли принесли им мировую популярность. Day.Az со ссылкой на film.ru представляет 6 знаменитостей, которые до сих пор нелестно отзываются о своих прорывных ролях. У каждого из них на то своя причина.

Блейк Лайвли "Сплетница"

Роль в сериале "Сплетница" стала прорывной для Блейк Лайвли. Как только кастинг-директоры увидели актрису, то сразу решили, что это и есть Серена ван дер Вудсен. Сериал неожиданно для всех имел огромный успех, и за одним сезоном шел второй и третий, но Блейк не хотела, чтобы ее начали ассоциировать с Сереной и приписывать актрисе качества героини. Ко всему прочему, Блейк какое-то время встречалась с коллегой по съемочной площадке актером Пенном Бэджли, актеры боялись, что если об этом станет известно публике, то в глазах фанатов они точно сольются с персонажами фильмов.

Марк Уолберг

До того как Марк Уолберг стал Марком Уолбергом, он называл себя Марки Марком, рекламировал нижнее белье и был фронтменом хип-хоп-группы The funky bunch. Сейчас, конечно, Уолберг стесняется своего безбашенного прошлого, но тот же Джастин Бибер не постеснялся скопировать стиль Марки Марка для рекламной кампании Calvin Klein. Марк ответил на это: "Джастин, конечно, в сравнении со мной в молодости ведет себя гораздо более прилично". Все новое, как говорится, это хорошо забытое Марком Уолбергом.

Шейлин Вудли "Втайне от родителей"

Юная актриса Шейлин Вудли стала популярной после роли в сериале телеканала ABC "В тайне от родителей", в котором она сыграла школьницу, столкнувшуюся с незапланированной беременностью. Через пару лет после завершения съемок она обмолвилась, что не очень любит "В тайне от родителей", поскольку посыл сериала не сходится с жизненной позицией актрисы. Вудли также призналась, что ближе к концу ей было морально сложно приходить на съемочную площадку и говорить реплики, которые шли вразрез с ее принципами. К сожалению, из-за контракта актриса не могла просто уволиться, и ей пришлось довести дело до конца.

Зак Эфрон "Школьный мюзикл"

Зак Эфрон обожает своих фанатов и очень ценит возможности, которые перед ним открыло участие в "Школьном мюзикле". Но как же он сам не любит фильмы из этой серии, и у него на это несколько причин. Во-первых, популярность, которую он приобрел после выхода подростковой франшизы, не кажется ему чем-то важным. Во-вторых, после роли Троя Болтона Заку было очень сложно позиционировать себя как серьезного актера. Эфрон признался, что, даже когда он смотрит свои более поздние фильмы, он все равно видит в себе того милого парня из "Мюзикла", и его это раздражает.

Кейт Уинслет "Титаник"

Кейт Уинслет не пересматривает "Титаник". И не потому что ей не нравится фильм, а потому что она недовольна собственным перформансом в этой этичной картине. Когда актриса промоутировала переиздание "Титаника" в 3D, она отметила, что хотела бы сделать все заново и хорошенько поработать над своим американским акцентом. А теперь приготовьтесь к самому страшному: ту самую песню Селин Дион Уинслет тоже на дух не переносит. Актриса призналась, что ее тут же тошнит, когда она слышит мотив знаменитой песни. Дело, наверное, в том, что стоит Кейт зайти в бар или ресторан с живой музыкой, как она тут же слышит надоевшую мелодию.

Роберт Паттинсон "Сумерки"

Роберт Паттинсон настолько ненавидит "Сумерки", что в Интернете можно найти целую кучу смонтированных отрывков из интервью, в которых актер ругает франшизу, не стесняясь в выражениях. "В 'Сумерках' целая куча сцен, не имеющих никакого смысла! Например, че эти вампиры до сих пор в школу ходят? Им по сто лет уже!" "Когда я впервые прочитал сценарий, я подумал, что это просто книга, которую ни одно издание не взялось публиковать".

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