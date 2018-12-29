В Баку пройдет концерт экс-солистов группы "Премьер-министр"
В Enerji Club Baku 5 февраля в 20.00 выступят экс-солисты группы "Премьер-министр" - группа "ПМ" с юбилейной программой "20 лет на сцене", сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.
На концерте прозвучат как новые песни, так и лучшие хиты коллектива, среди которых "Девочка с севера", "Ну, зачем", "Восточная", "Два бриллианта, три карата" и многие другие. После выступления группы "ПМ" вечер продолжится дискотекой 90-х, которая подарит гостям вечера чувство ностальгии хитами зарубежной эстрады той эпохи, а проведут вечеринку популярные диджеи Dj Wave & Dj Dark.
Цена билетов - от 25 манат. Билеты можно приобрести во всех кассах города и онлайн www.iticket.az.
Официальная страница мероприятия https://www.facebook.com/events/2121767581486107/
Телефон для справок: (051) 303-35-40
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